Липецкий суд приговорил жителя Курской области к 2 годам условно за взятку автоинспектору

Сумму взятки суд конфисковал в доход государства. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тербунском округе осудили водителя из Курской области. Молодого человека 23 лет признали виновным в покушении на дачу взятки автоинспектору – ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль фигуранта в апреле на автодороге Хлевное-Тербуны. В ходе проверки документов выяснилось, что у водителя нет и никогда не было прав на управление транспортными средствами. Автоинспектор предложил правонарушителю пройти в служебный автомобиль для составления административного протокола. Чтобы этого избежать, молодой человек попытался подкупить стража правопорядка. Полицейский от 15 тысяч рублей отказался и сообщил о преступлении в дежурную часть.

В пресс-службе уточнили, что подсудимый полностью признал вину, раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также конфисковал сумму взятки в доход государства.