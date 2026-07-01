Житель Липецкой области получил удостоверение охранника по поддельной медсправке

Выяснилось, что в медучреждении, печать которого стояла на справке, обследование мужчина не проходил. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тербунский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в использовании заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, фигурант в 2023 году за полторы тысячи рублей купил у станции метро в Москве медицинскую справку, которая была ему нужна для получения удостоверения охранника. Фальшивый документ он потом принес в управление Росгвардии по Липецкой области и получил желаемое. Однако позднее выяснилось, что в медучреждении, печать которого стояла на справке, обследование мужчина не проходил.

Подсудимый вину признал и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.