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НовостиПроисшествия1 июля 2026 13:27

В Липецкой области пятерых иностранцев обвиняют в совершении 25 преступлений

Фигурантов поймали на неправомерном обороте средств платежей
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области пятерых иностранных граждан обвиняют в совершении 25 преступлений в сфере экономической деятельности и порядка управления. По информации пресс-службы областной прокуратуры, мужчины действовали организованной группой. Они приобрели в Москве поддельные паспорта граждан соседней республики и оформляли по ним банковские карты в Липецке и Воронеже. Потом злоумышленники реализовывали эти карты с помощью мессенджеров за денежное вознаграждение.

В ведомстве сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции задержали преступников, когда они возвращались из столичного региона. Дальнейшую участь обвиняемых решит суд. Им грозит до 7 лет лишения свободы.