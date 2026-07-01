В Липецкой области пятерых иностранцев обвиняют в совершении 25 преступлений

Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области пятерых иностранных граждан обвиняют в совершении 25 преступлений в сфере экономической деятельности и порядка управления. По информации пресс-службы областной прокуратуры, мужчины действовали организованной группой. Они приобрели в Москве поддельные паспорта граждан соседней республики и оформляли по ним банковские карты в Липецке и Воронеже. Потом злоумышленники реализовывали эти карты с помощью мессенджеров за денежное вознаграждение.

В ведомстве сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции задержали преступников, когда они возвращались из столичного региона. Дальнейшую участь обвиняемых решит суд. Им грозит до 7 лет лишения свободы.