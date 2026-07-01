Жительницу Липецкой области отправили в колонию за долги по алиментам

Осужденная будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Усманском округе 33-летнюю местную жительницу осудили за долги по алиментам. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщину уже привлекали к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего сына. Тем не менее она продолжила уклоняться от исполнения своих родительских обязанностей. Злостную неплательщицу в этот раз лишили свободы.

– В результате противоправных действий подсудимой образовалась значительная задолженность по алиментам. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, – уточнили в надзорном ведомстве.