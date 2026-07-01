В Липецке уголовное дело об убийстве мужчины в инвалидной коляске дошло до суда

Злоумышленник три раза ударил инвалида-колясочника ножом в шею. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке уголовное дело о жестоком убийстве 64-летнего мужчины в инвалидной коляске дошло до суда. В преступлении обвиняют иностранного гражданина, который осуществлял за ним уход. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, 42-летний злоумышленник желал своему подопечному смерти. В прошлом году в один из ноябрьских дней мужчины выпили спиртного и стали выяснять отношения. Обвиняемый, осознавая, что инвалид-колясочник находится в беспомощном состоянии и не сможет оказать сопротивление, три раза ударил его ножом в шею. От полученных ранений потерпевший скончался.

– Надзор за предварительным следствием, которое вел следственный комитет, осуществляла региональная прокуратура. За убийство беспомощного человека фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, – сообщили в надзорном ведомстве.