Жительница Липецкой области украла из чужого дома золотых украшений на 300 тысяч рублей

Женщину задержали и доставили в отдел полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию в Усмани обратилась 44-летняя местная жительница. Она сообщила о краже из ее дома золотых украшений. Женщина рассказала, что работала в огороде, а дверь в дом оставила незапертой. Вернувшись, она обнаружила пропажу ювелирных изделий. Ущерб потерпевшая оценила в 300 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.

По данным пресс-службы областного УМВД, стражи правопорядка установили, что к преступлению причастна 36-летняя землячка заявительницы. Ее непрошеный визит заметил сосед потерпевшей. Похищенное из шкатулки золото злоумышленница в тот же день сдала в ломбард. Воровку задержали. В отделении полиции она призналась в содеянном. Ювелирные изделия у нее изъяли и вернули хозяйке. За кражу, совершенную с проникновением в чужой дом, фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.