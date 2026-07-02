22-летний житель Липецкой области ударил полицейского кулаком в лицо

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Грязинском округе в суд направили уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, его обвиняют в избиении полицейского.

По данным ведомства, инцидент произошел в январе. Ночью стражам правопорядка поступило сообщение о том, что в районе автовокзала хулиганы нарушают общественный порядок. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и попытались вразумить компанию молодых людей. Один из буянивших парней ударил полицейского кулаком в лицо. Злоумышленника задержали и доставили в дежурную часть.

Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти расследовал следственный комитет. Дальнейшую участь обвиняемого решит суд. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.