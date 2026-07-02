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НовостиОбщество2 июля 2026 7:30

Липчанин заплатит 150 тысяч рублей и отработает 320 часов за попытку подкупа автоинспекторов

Мужчину в этот раз привлекли к уголовной ответственности
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Суд приговорил фигуранта к штрафу в 100 тысяч рублей в доход государства с конфискацией суммы взятки.

Суд приговорил фигуранта к штрафу в 100 тысяч рублей в доход государства с конфискацией суммы взятки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецком округе вынесли приговор по уголовному делу о попытке дать взятку полицейскому. 44-летнего подсудимого признали виновным в преступлении. По данным объединенной пресс-службы региона, мужчину в марте лишили водительских прав за нетрезвую езду, но он снова сел за руль, да еще и в состоянии алкогольного опьянения. Когда автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, правонарушитель стал настойчиво предлагать им 50 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности. Автоинспекторы от незаконного денежного вознаграждения отказались и сообщили о преступлении в дежурную часть.

Суд приговорил фигуранта к штрафу в 100 тысяч рублей в доход государства с конфискацией суммы взятки. К нему присоединено наказание по предыдущему приговору – 320 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.