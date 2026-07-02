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НовостиПроисшествия2 июля 2026 9:10

В Ельце рецидивист из Забайкальского края средь бела дня украл из магазина ноутбук

Технику за 107 тысяч рублей злоумышленник похитил с витрины
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Фигурант положил ноутбук в пакет и спокойно вышел из торгового зала. Скриншот видеозаписи, предоставленной УМВД России по Липецкой области.

Фигурант положил ноутбук в пакет и спокойно вышел из торгового зала. Скриншот видеозаписи, предоставленной УМВД России по Липецкой области.

В Ельце из сетевого магазина средь бела дня украли ноутбук стоимостью 107 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, преступление совершил 28-летний житель Забайкальского края, ранее неоднократно судимый за кражи. Он зашел в торговый зал, взял с витрины дорогостоящую технику, положил ее в пакет и спокойно вышел из магазина через кассовую зону.

В ведомстве уточнили, что злоумышленника задержали в Тамбове за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.