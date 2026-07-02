В регионе организовали 17 пунктов проведения экзамена. Фото министерства образования Липецкой области.

2 июля, в резервный день, в Липецкой области 215 девятиклассников сдают ОГЭ по русскому языку. Результаты экзамена станут известны не позднее 9 июля. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

– С 22 июня для выпускников проходят резервные дни государственной итоговой аттестации. Они предусмотрены для тех, кто не смог сдать экзамен в основной период по уважительным причинам, – напомнили в ведомстве.

Для ОГЭ по русскому языку в регионе организовали 17 пунктов проведения экзамена. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут.