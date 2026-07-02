В Липецке на Меркулова закроют клиентскую службу регионального Соцфонда

После ремонта, ориентировочно в декабре, учреждение возобновит прием посетителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 6 июля в Липецке закроют клиентскую службу регионального Соцфонда по адресу: улица Меркулова, д. 4. В ведомстве сообщили о запланированных ремонтных работах в здании. После их завершения, ориентировочно в декабре, учреждение возобновит прием посетителей. До того времени необходимую помощь и консультации жители смогут получать в клиентской службе на площади Соборной. Там уже увеличили количество окон для приема.

– Специалисты ведут прием граждан по обычному графику: ежедневно по будням – с 08:30 до 17:30, в пятницу – до 16:30 без перерыва. Клиентская служба на площади Соборной, 3 также открыта каждую последнюю субботу месяца – с 08:30 до 14:30, – рассказали в пресс-службе ОСФР по Липецкой области.

Липчанам напомнили, что получить справки или подать различного рода заявления можно также на портале госуслуг. Для оперативных консультаций работает горячая линия ведомства. Вопросы ждут по телефону: 8 (800) 100-00-01.