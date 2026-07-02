Жителей просят соблюдать правила безопасного поведения у воды и выбирать для отдыха приспособленные для этих целей места. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

Три человека утонули в Липецкой области с начала лета. Об этом со ссылкой на региональное ГУ МЧС России сообщили в правительстве региона. Уточняется, что люди погибли в местах, не предназначенных для купания.

– Все трагедии произошли на диких пляжах и у водоемов, где нет спасателей и оборудованного дна, – говорится в сообщении.

Сейчас установилась жаркая погода. В ближайшие дни температура воздуха поднимется до 35 градусов, и многие захотят охладиться в водоемах. Жителей просят соблюдать правила безопасного поведения у воды и выбирать для отдыха приспособленные для этих целей места.