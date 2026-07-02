В Липецкой области вынесли приговор 20-летнему студенту из Пензы

Подсудимого лишили свободы на 4 года условно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тербунском округе осудили студента из Пензы, который работал курьером у телефонных аферистов. 20-летнего молодого человека признали виновным в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Суд установил, что в сговор с незнакомцами из Интернета фигурант вступил в поисках легкого заработка. По их указанию он приехал к 67-летнему жителю Долгоруковского округа. Пенсионер, обманутый преступниками, отдал в руки курьера 1,6 миллиона рублей. Студент распорядился деньгами по своему усмотрению, передав их неустановленному лицу.

С подсудимого, признавшего вину, взыскали всю сумму, за исключением 5 тысяч рублей, которые он возместил в добровольном порядке. Молодому человеку придется понести и уголовное наказание – его на 4 года лишили свободы условно.