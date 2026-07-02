59 выпускников школ Липецкой области набрали высший балл по итогам ЕГЭ в 2026 году

Всех стобалльников пригласили на торжественный прием. Фото: канал в MAX губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

По итогам прошедших ЕГЭ высший балл в этом году набрали 59 выпускников школ Липецкой области. Семеро из них стали мультибалльниками. Об этом с гордостью сообщил губернатор Игорь Артамонов, встретившийся с умниками и умницами в торжественной обстановке в здании правительства региона.

– 59 стобалльников, из них – 7 с мультирезультатом. Это лучший в истории региона показатель! – уточнил глава области.

Игорь Артамонов поздравил выпускников с блестящими результатами и ответил на вопросы ребят, которые они задавали открыто и смело. Юных липчан интересуют серьезные темы – от развития ИИ до взаимодействия региона с бизнесом. Виновники торжества предложили проводить образовательные смены, как в «Сириусе». Губернатор пообещал поддержать эту идею.

– Современное поколение – удивительное, разностороннее. И что особенно радует – живое, открытое, настоящее. Я желаю всем поступить, куда хочется. И возвращайтесь домой, ребята. Вы нам очень нужны! – написал Игорь Артамонов в своем канале в MAX.