В Ельце задержали двоих нарушителей, выгрузивших мусор в неположенном месте

Поймать за руку нарушителей удалось благодаря рейду. Фото министерства природных ресурсов и экологии Липецкой области.

В Ельце в переулке Рыбацком в поле зрения экологического надзора попали двое мужчин, выгрузивших мусор в неположенном месте. Инспектор задержал нарушителей что называется на месте преступления. Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Липецкой области, поймать за руку нарушителей удалось благодаря рейду.

В отношении задержанных составили административный протокол. Мужчин оштрафовали за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

Экологи напомнили жителям, что штрафы для граждан за такое правонарушение составляют от 2 до 50 тысяч рублей