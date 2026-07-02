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НовостиПроисшествия2 июля 2026 13:41

Жителя Липецкой области осудили за дважды разбитые окна соседей

Мужчине дали 280 часов обязательных работ и обязали возместить ущерб
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
В счет компенсации имущественного и морального вреда с осужденного взыскали более 80 тысяч рублей.

В счет компенсации имущественного и морального вреда с осужденного взыскали более 80 тысяч рублей.

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Чаплыгинском округе осудили 51-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного материального ущерба.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, фигурант в марте и августе прошлого года дважды разбивал кирпичом окна в части дома, которая принадлежит его соседям. Свои действия он объяснил тем, что до 2012 года был хозяином этой жилплощади и до настоящего времени не может смириться с тем, что она ему больше не принадлежит.

– С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 280 часов обязательных работ. В счет компенсации имущественного и морального вреда с осужденного взыскали более 80 тысяч рублей, – прокомментировали в надзорном ведомстве.