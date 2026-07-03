Жителя Липецкой области осудят за угон машины бывшей жены и нетрезвое вождение

Расследованное уголовное дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чаплыгинском округе завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 66-летнего местного жителя. По данным пресс-службы областного УМВД, мужчина в состоянии опьянения угнал машину бывшей жены. С женщиной после развода он проживает в одном доме. Не спросив разрешения, злоумышленник взял ключи от легковушки потерпевшей, но далеко уехать не смог – на соседней улице его остановили сотрудники ДПС. Нетрезвого водителя доставили в отдел полиции.

В ходе проверки выяснилось, что в декабре прошлого года за пьяное вождение мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ и лишили прав на 2 года. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.