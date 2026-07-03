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НовостиПроисшествия3 июля 2026 7:43

Жительница Липецкой области собиралась продать землякам 302 бутылки паленого алкоголя

Женщину ждет скамья подсудимых
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Обвиняемой грозит лишение свободы до 3 лет со штрафом до 120 тысяч рублей.

Обвиняемой грозит лишение свободы до 3 лет со штрафом до 120 тысяч рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Воловском округе скамья подсудимых ожидает 52-летнюю местную жительницу. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщину обвиняют в приобретении и хранении контрафактного алкоголя с целью сбыта.

По данным надзорного ведомства, фигурантка приобрела 302 бутылки паленого алкоголя, которые хранила в хозпостройке на территории своего домовладения. Нелегальный товар злоумышленница собиралась реализовать на территории округа под видом спиртных напитков. Уточняется, что вину в совершении преступления женщина признала в полном объеме. Прокурор направил уголовное дело в суд. Обвиняемой грозит лишение свободы до 3 лет со штрафом до 120 тысяч рублей.