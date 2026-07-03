5 человек пострадали в ДТП с 17-летним водителем в Липецкой области

Сотрудники Госавтоинспекции составили рапорт для привлечения к ответственности родителей подростка, управлявшего автомобилем. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чаплыгинском округе в ДТП пострадали 5 человек. Авария произошла в ночь на 2 июля на дороге Липецк – Доброе – Чаплыгин.

По предварительным данным областной Госавтоинспекции, 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 на нерегулируемом перекрестке предпринял попытку совершить маневр разворота. В том же направлении со стороны города Чаплыгина в сторону села Кривополянье двигался автомобиль «Тойота Верса» под управлением 19-летнего водителя. При уходе от столкновения иномарка выехала на полосу встречного движения и совершила наезд на отечественную легковушку.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель «четырнадцатой», трое пассажиров этого автомобиля в возрасте 17-18 лет и 17-летний пассажир иномарки. Их всех госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции составили рапорт по ст. 5.35 КоАП РФ для привлечения к ответственности родителей подростка, севшего за руль автомобиля.