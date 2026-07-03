Двух липчанок поймали на мошенничестве при оформлении кредитов на знакомых

Расследование уголовных дел продолжается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке и Задонском округе полицейские раскрыли мошенничества, связанные с оформлением кредитов. Возбуждено пять уголовных дел. Четыре из них – на 35-летнюю жительницу областного центра, ранее судимую за аналогичное преступление. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, молодая женщина использовала персональные данные 29-летней коллеги и отправила онлайн-заявки на получение потребительского займа в четыре микрофинансовые организации на общую сумму 59 тысяч рублей. Кредит одобрила только одна компания. Полученные 15 тысяч злоумышленница использовала по собственному усмотрению.

40-летняя жительница Задонского округа оформила кредит на свою знакомую на сумму 10 тысяч рублей. Фигурантка воспользовалась телефоном потерпевшей, предоставив номер банковской карты своей дочери.

Расследование уголовных дел продолжается. Злоумышленницам грозит до двух лет лишения свободы каждой.