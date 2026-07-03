12 с половиной лет дали жителю Липецка за убийство гражданской жены

На период предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке вынесли приговор 54-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве гражданской жены. За день до трагедии мужчина жестоко избил женщину, но от госпитализации она отказалась.

По информации пресс-службы областного Следственного комитета, преступления фигурант совершил в апреле прошлого года. Находясь в квартире дома по улице Интернациональной, он поссорился с 51-летней сожительницей и нанес ей более 40 ударов по голове и телу, поломав нос. На следующий день фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь вступил с женщиной в словесную перепалку, а затем несколько раз ударил ее ножом в грудную клетку. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

На период предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей. Коллегия присяжных заседателей указала, что он не заслуживает снисхождения. На основании этого вердикта суд приговорил фигуранта к 12 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.