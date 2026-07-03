В Липецке трое подростков застряли на отмели реки Воронеж далеко от берега

Подростков доставили на берег и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Фото управления ГО и ЧС города Липецка.

В Липецке 2 июля трое подростков попали в беду. Они застряли на отмели реки Воронеж далеко от берега. К счастью, поблизости находились рыбаки, которые услышали крики о помощи и вызвали спасателей. Как сообщили в городском управлении ГО и ЧС, мальчиков доставили на берег и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

В связи с произошедшим спасатели обратились ко всем родителям с просьбой пересмотреть меры контроля над детьми.

– Всегда знайте, где ваш ребенок, и объясните ему, что заходить в воду в необорудованных местах, где нет спасателей, смертельно опасно, – говорится в сообщении ведомства.