В Липецкой области 70-летний мужчина с деменцией продолжал водить автомобиль

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Страдающий деменцией 70-летний житель Краснинского округа продолжал водить автомобиль. Прокуратура провела проверку и установила, что мужчина наблюдается у психиатра. Сотрудники надзорного ведомства добиваются лишения пенсионера водительских прав.
– Установлено, что 70-летний местный житель страдает деменцией и наблюдается у психиатра, но при этом пользуется водительским удостоверением и водит автомобиль, создавая опасность на дорогах. В целях устранения нарушений закона прокуратура направила в суд исковое заявление о прекращении права гражданина на управление транспортными средствами, – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Уточняется, что сейчас иск находится на рассмотрении.