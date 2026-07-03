В Липецкой области 70-летний мужчина с деменцией продолжал водить автомобиль

Мужчина наблюдается у психиатра, но при этом водит автомобиль, создавая опасность на дорогах. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Страдающий деменцией 70-летний житель Краснинского округа продолжал водить автомобиль. Прокуратура провела проверку и установила, что мужчина наблюдается у психиатра. Сотрудники надзорного ведомства добиваются лишения пенсионера водительских прав.

– Установлено, что 70-летний местный житель страдает деменцией и наблюдается у психиатра, но при этом пользуется водительским удостоверением и водит автомобиль, создавая опасность на дорогах. В целях устранения нарушений закона прокуратура направила в суд исковое заявление о прекращении права гражданина на управление транспортными средствами, – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Уточняется, что сейчас иск находится на рассмотрении.