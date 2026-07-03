Жителя Липецкой области осудят за кражу более 130 тонн ячменя у фермера

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тербунском округе направили в суд уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в хищении имущества на сумму более 2 миллионов рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Липецкой области, фигурант работал у фермера. В ночь с 23 на 24 октября, когда глава КФХ был в командировке, он похитил со склада более 130 тонн пивоваренного ячменя. Осуществляя свой преступный замысел, злоумышленник использовал технику потерпевшего – погрузчик и самосвал. Большую часть украденного он продал одному из местных предпринимателей, а остальное перевез к себе по месту жительства, где скармливал домашнему скоту.

– С целью возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшему, на автомобиль «ГАЗель», принадлежащий обвиняемому, наложен арест. К моменту направления дела в суд мужчина частично возместил ущерб на сумму 700 тысяч рублей и принимает меры к возвращению оставшейся суммы, – сообщили в надзорном ведомстве.

Тем не менее обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.