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НовостиПроисшествия3 июля 2026 12:44

Жителя Липецкой области осудят за кражу более 130 тонн ячменя у фермера

Ущерб превысил два миллиона рублей
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тербунском округе направили в суд уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в хищении имущества на сумму более 2 миллионов рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Липецкой области, фигурант работал у фермера. В ночь с 23 на 24 октября, когда глава КФХ был в командировке, он похитил со склада более 130 тонн пивоваренного ячменя. Осуществляя свой преступный замысел, злоумышленник использовал технику потерпевшего – погрузчик и самосвал. Большую часть украденного он продал одному из местных предпринимателей, а остальное перевез к себе по месту жительства, где скармливал домашнему скоту.

– С целью возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшему, на автомобиль «ГАЗель», принадлежащий обвиняемому, наложен арест. К моменту направления дела в суд мужчина частично возместил ущерб на сумму 700 тысяч рублей и принимает меры к возвращению оставшейся суммы, – сообщили в надзорном ведомстве.

Тем не менее обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.