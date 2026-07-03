В Липецкой области мужчина без определенного места жительства украл деньги из сумки в сквере

Свою вину фигурант признал, но материальный ущерб в полном объеме не возместил. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В полицию в Задонске обратилась местная жительница. Она сообщила, что забыла на лавочке в Сквере Победы свою сумку, а когда вернулась, не досчиталась в кошельке более 20 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело и установили причастность к краже 65-летнего мужчины без определенного места жительства. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он достал из сумки кошелек, вытащил деньги и скрылся. Часть суммы злоумышленник потратил на спиртное и продукты питания. Оставшиеся 12 тысяч рублей у него изъяли при задержании.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, свою вину фигурант признал, но материальный ущерб в полном объеме не возместил. Теперь ему грозит лишение свободы до 5 лет.