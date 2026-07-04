В Липецкой области работник птицефабрики украл 330 цыплят для перепродажи

Фигурантов задержали, когда они перегружали цыплят в автомобиль для последующей перепродажи. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

С птицефабрики в Липецкой области украли 330 цыплят-бройлеров. На преступлении поймали 46-летнего жителя Ельца и 37-летнего жителя Воловского округа. По данным пресс-службы регионального УМВД, ельчанин работал на предприятии водителем-экспедитором. За каждого похищенного цыпленка он получал по 100 рублей, второй обвиняемый продавал птиц третьим лицам. Злоумышленников задержали, когда они перегружали цыплят в автомобиль для последующей перепродажи.

В ведомстве уточнили, что фигуранты полностью признали свою вину и возместили причиненный предприятию ущерб. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы каждому.