Водитель в Липецкой области повторно сел пьяным за руль и стал виновником ДТП

Мужчину ждет скамья подсудимых. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецком округе автомобилиста ждет скамья подсудимых. Мужчина попал под статью после того, как повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. К административной ответственности его привлекли всего год назад. Тогда мировой судья назначил ему штраф 45 тысяч рублей и лишил водительских прав на 18 месяцев. Однако, как показало время, правильных выводов нарушитель ПДД не сделал.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, вечером 31 мая нетрезвый фигурант отправился в поездку за рулем «Киа Сид». Далеко мужчина не уехал. В селе Косыревка он выскочил на встречную полосу и стал виновником ДТП. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС констатировали, что водитель пьян. Автомобиль обвиняемого изъяли и теперь решением суда могут конфисковать. Кроме того, мужчине грозит лишение свободы до 2 лет.