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НовостиОбщество4 июля 2026 13:31

Школа в Липецкой области подала в суд на мать двоих учеников за жалобы на буллинг в учреждении

Истец заявил о причинении вреда чести и репутации, но суд решил иначе
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Одному из мальчиков после драк с ровесниками приходилось обращаться за медицинской помощью.

Одному из мальчиков после драк с ровесниками приходилось обращаться за медицинской помощью.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Елецкий городской суд рассмотрел гражданский иск одной из местных школ к матери двоих учеников. Женщина неоднократно направляла в различные инстанции обращения с просьбой провести проверку в учреждении, в котором, по ее словам, присутствует буллинг. Истец посчитал, что все эти жалобы были направлены на причинение репутации школы вреда, за который нужно понести наказание. Суд увидел в деле другие факты и решил иначе.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, дети ответчицы неоднократно жаловались на травлю в школе. По заключению психолога, у них сложились конфликтные отношения с другими учащимися. Одному из мальчиков после драк с ровесниками приходилось даже обращаться за медицинской помощью. Администрации школы суд разъяснил, что женщина воспользовалась своим конституционным правом, обращаясь в компетентные органы. Так она пыталась защитить своих несовершеннолетних сыновей и разрешить спорные ситуации с педагогами.

В решении суда также говорится, что в основу жалоб женщины были положены сведения, которые ей сообщали ее дети. При этом обращения в инстанции не содержали оскорбительных высказываний, а отражали личное мнение о работе учебного учреждения.