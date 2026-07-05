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НовостиПроисшествия5 июля 2026 13:25

В реке Красивая Меча в Липецкой области утонули двое мужчин

Тела передали в полицию, чтобы установить обстоятельства гибели
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива КП.

Фото из архива КП.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Лебедянском округе в необорудованном для купания месте утонули двое мужчин. ЧП случилось в деревне Медведево на реке Красивая Меча. Сообщение в диспетчерскую поступило 4 июля в 19 часов.

На место происшествия отправились спасатели и полицейские. Прибывшие сотрудники оперативных ведомств увидели тело одного из мужчин на поверхности воды и вытащили его. Поиски второго продолжались несколько часов. Только 5 июля в 13.20 водолазы обнаружили тело и доставили из воды на берег.

Как сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области, трупы мужчин передали сотрудникам полиции для проведения экспертиз. С их помощью установят обстоятельства гибели и причины смерти.