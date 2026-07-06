В ночь на 6 июля над Липецкой областью сбили вражеские БПЛА

Всего в небе над Россией уничтожили 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 6 июля над территорией Липецкой области сбили вражеские БПЛА. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ. Красный уровень в регионе объявили почти в одиннадцать вечера 5 июля. В шесть утра 6 июля прямую угрозу атаки беспилотников отменили и сообщили о желтом уровне. Еще через час тревожный сигнал отменили полностью.

По данным Минобороны, всего в небе над Россией минувшей ночью уничтожили 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны сбили над территориями Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.