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НовостиПроисшествия6 июля 2026 7:15

В елецком поселке Солидарность сгорели жилой дом и автомобиль

Пожар произошел в полночь
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Спасатели сделали все для того, чтобы локализовать пламя и не допустить его дальнейшего распространения.

Спасатели сделали все для того, чтобы локализовать пламя и не допустить его дальнейшего распространения.

Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

Сегодня ночью в Елецком округе в поселке Солидарность произошел сильный пожар. На улице Звездной загорелся жилой деревянный дом. Пламя перекинулось на автомобиль. К счастью, обошлось без погибших.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, около полуночи на вызов выехали четыре пожарных расчета. Бороться с огнем помогали также два добровольца. Спасатели сделали все для того, чтобы локализовать пламя и не допустить его дальнейшего распространения.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия дом площадью 120 квадратных метров и отечественная легковушка «Лада Гранта» сгорели полностью. Причину пожара устанавливают специалисты.