Липецкого оператора по обращению с ТКО заставляют закрыть полигон в Хлевенском округе

Истец указал, что в результате сверхнормативной нагрузки проектная мощность полигона полностью исчерпана. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Арбитражный суд Липецкой области поступило исковое заявление ООО «ЛОКК». По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, коммунальная компания требует обязать акционерное общество «ЭкоПром-Липецк» закрыть и рекультивировать полигон отходов, расположенный в Хлевенском округе. Оператору по обращению с ТКО надлежит выполнить работы за счет собственных средств.

Как следует из искового заявления, между правопредшественником истца и ответчиком был заключен договор аренды полигона ТКО. В период эксплуатации объекта ответчик якобы разместил на нем более 180 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, что превысило проектную вместимость объекта более чем в 2 раза. Истец указал, что в результате сверхнормативной нагрузки проектная мощность полигона полностью исчерпана, его дальнейшая эксплуатация невозможна. Чтобы восстановить нарушенные земли, нужны дорогостоящие мероприятия.

– ООО «ЛОКК» просит суд обязать АО «ЭкоПром-Липецк» разработать проект рекультивации, провести технический и биологический этапы восстановления земельного участка, а также осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду до полного завершения рекультивации и исключения объекта из государственного реестра объектов размещения отходов, – сообщили в пресс-службе судов региона.

Уточняется, что на предварительном судебном заседании представитель оператора по обращению с ТКО возражал против удовлетворения заявленных требований. По мнению ответчика, проектная вместимость объекта не была превышена АО «ЭкоПром-Липецк» в ходе его эксплуатации.

Сторонам предложили представить дополнительные пояснения и доказательства в обоснование своих позиций. Рассмотрение дела отложено на 23 июля.