Жительница Ельца украла 33 тысячи рублей из сумки пенсионерки в автобусе

Задержанная призналась в преступлении и возместила ущерб в полном объеме. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В полицию в Ельце 4 июля обратилась 83-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что получила пенсию и ехала в маршрутном автобусе домой. Из ее сумки украли кошелек с 33 тысячами рублей. Оперативники по горячим следам установили и задержали подозреваемую в хищении. Ею оказалась неработающая, ранее судимая горожанка 39 лет. Возбуждено уголовное дело.

– В ходе предварительно расследования установлено, что подозреваемая ехала вместе с пенсионеркой в одном автобусе. Незаметно из сумки потерпевшей она похитила кошелек и распорядилась чужими деньгами по собственному усмотрению, – сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По данным ведомства, задержанная призналась в преступлении и возместила ущерб в полном объеме. Тем не менее ей грозит лишение свободы до пяти лет.