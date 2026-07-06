Водоканал в Липецкой области задолжал 106 работникам более 3 миллионов рублей зарплаты

Благодаря принятым мерам реагирования права работников восстановлены, зарплата им полностью выплачена. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Задонском округе работники местного водоканала не получали своевременно зарплату. В ситуацию вмешалась прокуратура. Как сообщили в надзорном ведомстве, задолженность перед 106 сотрудниками предприятия составила более 3 миллионов рублей.

Руководителю организации внесли представление, а также возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). По данным пресс-службы областной прокуратуры, благодаря принятым мерам реагирования права работников восстановлены, зарплата им полностью выплачена.