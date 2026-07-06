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НовостиОбщество6 июля 2026 9:09

Водоканал в Липецкой области задолжал 106 работникам более 3 миллионов рублей зарплаты

Прокуратура заставила руководителя выплатить людям деньги
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Благодаря принятым мерам реагирования права работников восстановлены, зарплата им полностью выплачена.

Благодаря принятым мерам реагирования права работников восстановлены, зарплата им полностью выплачена.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Задонском округе работники местного водоканала не получали своевременно зарплату. В ситуацию вмешалась прокуратура. Как сообщили в надзорном ведомстве, задолженность перед 106 сотрудниками предприятия составила более 3 миллионов рублей.

Руководителю организации внесли представление, а также возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). По данным пресс-службы областной прокуратуры, благодаря принятым мерам реагирования права работников восстановлены, зарплата им полностью выплачена.