На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Для жителей Липецкой области открыли «горячую линию» по вопросам платного образования. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Получить консультации можно с 6 по 17 июля.

– В период с 6 по 17 июля 2026 года граждане смогут получить консультации по заключению договоров, оплате и возврату средств, а также оформлению претензий к образовательным организациям, – уточнили в ведомстве.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Позвонить жители могут и в областной отдел защиты прав потребителей. Телефон: 8 (4742) 30-88-54, 30-88-69.