До 4 лет грозит жителю Липецкой области за попытку подкупа сотрудников полиции

За совершение указанного преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чаплыгинском округе осудят 52-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в попытке дать взятку полицейским. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в сентябре прошлого года фигурант сел за руль мопеда в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили инспекторы ДПС и пригласили в служебный автомобиль для составления административного протокола. Нарушитель решил, что может откупиться от наказания, и предложил стражам правопорядка взятку в 30 тысяч рублей. Полицейские от незаконного денежного вознаграждения отказались и сообщили о противоправных действиях мужчины в дежурную часть.

– Уголовное дело, расследованное Чаплыгинским МСО СУ СК России по Липецкой области, прокурор направил в суд для рассмотрения. За совершение указанного преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет, – уточнили в надзорном ведомстве.