Липчанка приняла от незнакомца предложение о фотосессии и лишилась 54 тысяч рублей

Полицейские устанавливают личность афериста-фотографа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Липецка стала жертвой обмана. 34-летняя женщина в одном из мессенджеров приняла предложение от незнакомца о фотосессии. Злоумышленник обещал, что процесс съемки будет бесплатным, заплатить необходимо лишь за аренду фотостудии. Горожанка согласилась, перешла по указанной ссылке и перевела 5 тысяч рублей. В назначенный день «фотограф» позвонил женщине и сообщил, что заболел и не сможет оказать ей услуги. Липчанка потребовала вернуть деньги за аренду помещения. Незнакомец согласился и вновь прислал ссылку, убедив свою жертву ввести данные ее карты. Утром потерпевшая обнаружила, что со счета списали почти 50 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Стражи правопорядка устанавливают личность афериста-фотографа из Сети.