В Липецкой области кадастрового инженера поймали на мошенничестве

В суд предъявлены иски о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков и их возврате в муниципальную собственность. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Грязинском округе проверили исполнение законодательства о кадастровой деятельности. По итогам возбудили уголовные дела о мошенничестве. На преступлении поймали кадастрового инженера.

По информации пресс-службы прокуратуры Липецкой области, обвиняемый по заказу арендаторов земельных участков изготовил фиктивную документацию о возведении объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). При этом в реальности никакие дома не строились, а регистрация права собственности на несуществующие объекты предоставила арендаторам право выкупа земельных участков в льготном порядке – без проведения торгов с выкупной ценой 25 % от кадастровой стоимости.

– В результате противоправных действий округу причинен ущерб на сумму свыше 4 миллионов рублей. Материалы проверки межрайонная прокуратура направила в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), – уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, в суд предъявлены иски о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков и их возврате в муниципальную собственность.