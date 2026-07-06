В Липецкой области 15-летний подросток едва не погиб от укуса гадюки

В больницу пострадавшего привезли в бессознательном состоянии. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

15-летний подросток из села Троицкое под Липецком едва не погиб от укуса гадюки. К счастью, мальчика успели доставить в реанимацию.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, школьник пытался поймать ядовитую змею. После встречи с ней его привезли в областную детскую больницу в бессознательном состоянии. Врачи экстренно ввели антидот и провели массивную инфузионную терапию. Это позволило снять отек и «вымыть» токсин из организма. Уже на следующие сутки подросток пришел в сознание. Сейчас он в педиатрическом отделении. Его жизни ничего не угрожает.

По данным ведомства, три дня спустя в больницу доставили еще одного 15-летнего мальчика. Около дома в Становлянском округе его тоже укусила змея. Оказалось, это был уж. Тем не менее пациента госпитализировали для наблюдения.

Врачи напомнили жителям, что при укусе змеи необходимо вызвать скорую, обездвижить пострадавшую конечность, дать обильное питье. Змею желательно сфотографировать или запомнить, как она выглядела. Категорически запрещено отсасывать яд, накладывать жгут или прижигать место укуса.