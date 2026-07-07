Липецким спасателям пришлось тушить три автомобиля в один день

Сотрудники МЧС оперативно выезжали на тревожные вызовы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке в течение 6 июля произошло возгорание трех легковых автомобилей. Два из них, как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, сгорели полностью. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

По данным ведомства, в половине девятого на улице Римского-Корсакова загорелась «Лада Гранта». Машина стояла в кирпичном гаражном боксе. В результате происшествия автомобиль уничтожен. Сгорели и находившиеся в помещении вещи.

В двенадцатом часу на улице Катукова вспыхнула легковушка «Део Нексия». Пожарные смогли оперативно локализовать пламя, но огонь успел повредить моторный отсек автомобиля.

В половине третьего дня спасатели выехали на вызов на улицу 9 Мая. Там полыхала иномарка «Форд Фиеста». В результате пожара сгораемые узлы и агрегаты машины уничтожены по всей площади.