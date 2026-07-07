В ночь на 7 июля Липецкая область вновь подверглась атаке беспилотников

В небе над Россией дежурные средства ПВО уничтожили 452 БПЛА. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 7 июля ВСУ вновь сделали очередную попытку атаковать с воздуха Липецкую область. Красный уровень объявили в регионе в одиннадцать часов вечера 6 июля. Тревожный сигнал пока сохраняется.

В Минобороны РФ подтвердили информацию об уничтожении БПЛА над Липецкой областью. По данным ведомства, всего в период с 20:00 6 июля до 8:00 7 июля дежурные средства ПВО сбили в небе над нашей страной 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атакам дронов подверглись территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также акватории Азовского и Черного морей.