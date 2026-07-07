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НовостиПроисшествия7 июля 2026 7:05

Две липчанки на руководящих постах провернули аферу с госзакупками на 150 тысяч рублей

Фигурантки заключили фиктивные договоры после победы на нечестном аукционе
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Расследование продолжается, злоумышленницам грозит до 6 лет.

Расследование продолжается, злоумышленницам грозит до 6 лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении двух местных жительниц, занимавших руководящие посты. Женщин обвиняют в мошенничестве в сфере государственных закупок. По информации пресс-службы регионального УМВД, фигурантки заключили фиктивные договоры на фотоуслуги после нечестной победы на электронном аукционе.

– Предварительно установлено, что директор одного из государственных автономных учреждений вступила в преступный сговор с генеральным директором коммерческой фирмы, заключив три фиктивных договора на общую сумму более 150 тысяч рублей с самозанятой в сфере оказания фотоуслуг гражданкой, – сообщили в ведомстве.

По версии следствия, директрисы договорились о денежном переводе за якобы оказанные фотоуслуги на счета фотографа. После зачисления средства обналичили и большую их часть передали одной из участниц преступной группы. Женщина распорядилась деньгами по собственному усмотрению.

Расследование продолжается. Злоумышленницам грозит до шести лет лишения свободы.