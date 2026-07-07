В Липецке школьницу обвиняют в покушении на сбыт крупной партии наркотика

Наркотик обнаружили и изъяли в ходе личного досмотра фигурантки и осмотра места происшествия. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней школьницы. Подростка обвиняют в покушении на сбыт наркотика в особо крупном размере. По данным областного Следственного комитета, в апреле юная фигурантка получила в мессенджере информацию о местонахождении тайника с наркотическим средством. Запрещенное вещество общей массой 327 граммов она забрала и часть из них разместила в тайниках-закладках недалеко от железнодорожного полотна. Полностью реализовать преступный замысел школьнице помешали сотрудники полиции. Злоумышленницу задержали.

– Наркотическое средство было обнаружено и изъято из незаконного оборота в ходе личного досмотра фигурантки и осмотра места происшествия, – уточнили в пресс-службе регионального следкома.

Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Максимальное наказание, предусмотренное законом за сбыт наркотиков, – до 20 лет лишения свободы.