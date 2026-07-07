Заявление подают на портале госуслуг, в клиентской службе или почтовым отправлением. Фото ОСФР по Липецкой области.

От липецких работодателей документы на компенсацию расходов по охране труда ждут до 1 августа. На эти цели планируют направить более 463 миллионов рублей. 295 работодателей уже подали такие заявления. Информацией поделились в пресс-службе регионального отделения СФР.

– В этом году на эти цели Соцфонд планирует направить 463,2 миллиона рублей. Сначала мероприятия по охране труда финансируют работодатели, потом до 30% затрат им возмещается, – сообщили в ведомстве.

Специалисты рассказали, что программа финансирования включает 16 мероприятий по охране труда. Наиболее востребованные у организаций и компаний нашего региона – прохождение периодических медицинских осмотров, санаторно-курортное лечение предпенсионеров и тех, кто работает во вредных и опасных условиях труда, а также приобретение средств индивидуальной защиты.

Уточняется, что заявление об участии в программе может подать организация любой формы собственности, которая своевременно и в полном объеме уплачивает страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве. Направление деятельности организации также не имеет значения. Заявление подают на портале госуслуг, в клиентской службе ОСФР по Липецкой области или направляют документы почтовым отправлением в региональное Отделение Соцфонда. К заявлению следует приложить план финансового обеспечения предупредительных мер.

До 15 ноября предоставляются документы, подтверждающие произведенные расходы. Делать это можно поэтапно, по мере осуществления страхователем предупредительных мероприятий.

– Размер компенсации предупредительных мер составляет до 30% в случае, если работодатель, направляет сотрудников предпенсионного возраста на санаторно-курортное лечение. Для всех остальных выплата будет 20% от суммы страховых взносов, начисленных предприятию за предшествующий календарный год. При этом каждый работодатель сам выбирает предупредительные меры, – пояснил управляющий областным ОСФР Евгений Павлов.