В Липецке на пешеходной зоне по улице Стаханова установили световые деревья

Все светильники – энергоэффективные. Фото администрации города Липецка.

В Липецке на пешеходной зоне возле дома №45 по улице Стаханова установили световые деревья. За благоустройство именно этой территории голосовали жители. Как сообщили в администрации города, новое освещение появилось здесь благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

– В прошлом году именно за благоустройство этой территории активно голосовали жители. Одним из главных пожеланий было сделать пространство светлее и комфортнее в темное время суток, – рассказали в мэрии.

В администрации Липецка подчеркнули, что все светильники – энергоэффективные. Они обеспечивают качественное освещение при экономном энергопотреблении.