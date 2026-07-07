Драка школьниц в елецком Центре семейного отдыха закончилась травмами и разбитым смартфоном

Суд утвердил мировое соглашение, прекратив производство по гражданскому делу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Елецком округе в Центре семейного отдыха произошла драка между двумя девочками. Дошло до телесных повреждений и разбитого смартфона. Родители пострадавшей школьницы обратились в суд за компенсацией вреда.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, истцы просили взыскать с родителей другой девочки 105 тысяч рублей за моральный вред и 27 тысяч за материальный ущерб. В ходе рассмотрения дела стороны примирились.

– Ответчики приняли на себя обязательство выплатить 50 тысяч рублей, а истцы отказались от иных требований, связанных с возмещением материального ущерба и морального вреда. Выплату ответчики осуществили в день подписания соглашения, – рассказали в пресс-службе судов региона.

Уточняется, что суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по гражданскому делу.