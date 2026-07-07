Вещи хорошего качества организаторы передадут в социальные службы, а остальные отправятся на переработку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

10 июля жители Липецка смогут передать в социальные службы ненужные вещи из своих шкафов. «Охоту на шкаф» откроют в этот день в Парке Победы в 16:00. Информацией поделились в мэрии областного центра.

– Жители смогут очистить от ненужных вещей свои шкафы. Все вещи хорошего качества организаторы передадут в социальные службы, а остальные отправятся на переработку в производство регенерированного волокна для изготовления игрушек, матрацев и фуфаек, – сообщили в администрации города.

С 16:00 до 19:00 принести в Парк Победы можно будет одежду, постельное белье, другие текстильные предметы. Главное условие – все они должны быть чистыми.