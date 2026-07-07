В Липецке работники клининговой компании пожаловались в прокуратуру на долги по зарплате

Прокурор направил в суд иски с требованием о взыскании долга, а также компенсаций за причиненный моральный вред и задержку выплат. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке работники ООО «Регионснабсервис» пожаловались в прокуратуру на долги по зарплате. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку исполнения трудового законодательства в клининговой компании. Оказалось, людям не оплачивали их труд более двух месяцев. Задолженность перед 4 заявителями составила почти 165 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокурор направил в суд иски с требованием о взыскании долга, а также компенсаций за причиненный моральный вред и задержку выплат. Материалы прокурорской проверки переданы в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Кроме этого директора организации привлекли к административной ответственности. Полное восстановление прав граждан прокуратура взяла на контроль.