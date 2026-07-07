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НовостиПроисшествия7 июля 2026 13:40

До 5 лет грозит жителю Липецка за кражу сотового телефона из церковной лавки

Полицейские задержали мужчину на двое суток
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Сотрудники полиции установили местонахождение похищенного телефона.

Сотрудники полиции установили местонахождение похищенного телефона.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Липецкие полицейские задержали 49-летнего неработающего горожанина. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, мужчина в церковной лавке одного из храмов украл сотовый телефон 70-летней женщины. Потерпевшая оставила его на прилавке. Преступление произошло 4 июля. Чужое имущество злоумышленник потом сдал в ломбард за 3 тысячи рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Местонахождение похищенного телефона установили.

– Фигурант задержан на 48 часов в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается. Максимальная санкция статьи о краже предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, – уточнили в региональном УМВД.