До 5 лет грозит жителю Липецка за кражу сотового телефона из церковной лавки

Сотрудники полиции установили местонахождение похищенного телефона. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Липецкие полицейские задержали 49-летнего неработающего горожанина. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, мужчина в церковной лавке одного из храмов украл сотовый телефон 70-летней женщины. Потерпевшая оставила его на прилавке. Преступление произошло 4 июля. Чужое имущество злоумышленник потом сдал в ломбард за 3 тысячи рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Местонахождение похищенного телефона установили.

– Фигурант задержан на 48 часов в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается. Максимальная санкция статьи о краже предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, – уточнили в региональном УМВД.