Два гаража и автомобиль «Нива» сгорели в Липецке за прошедшие сутки

Спасатели оперативно выезжали на тревожные вызовы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке 7 июля горели два кирпичных гаража и автомобиль «Нива». Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, гараж на улице Зегеля вспыхнул около половины двенадцатого. С огнем боролись два пожарных расчета. В результате происшествия уничтожена внутренняя отделка строения.

Вечером, в 19:10, произошло возгорание в одном из гаражей кооператива «Южный». Огонь охватил находившуюся в нем «Ниву». На вызов выехали две бригады спасателей. Пламя потушили. Автомобиль сгорел полностью, повреждена внутренняя отделка гаража по всей площади.