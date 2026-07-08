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НовостиПроисшествия8 июля 2026 6:41

Два гаража и автомобиль «Нива» сгорели в Липецке за прошедшие сутки

Обошлось без погибших и пострадавших
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Спасатели оперативно выезжали на тревожные вызовы.

Спасатели оперативно выезжали на тревожные вызовы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке 7 июля горели два кирпичных гаража и автомобиль «Нива». Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, гараж на улице Зегеля вспыхнул около половины двенадцатого. С огнем боролись два пожарных расчета. В результате происшествия уничтожена внутренняя отделка строения.

Вечером, в 19:10, произошло возгорание в одном из гаражей кооператива «Южный». Огонь охватил находившуюся в нем «Ниву». На вызов выехали две бригады спасателей. Пламя потушили. Автомобиль сгорел полностью, повреждена внутренняя отделка гаража по всей площади.